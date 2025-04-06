انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الأحد

كتبت دينا كرم:



انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 7 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية الأحد، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2895 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3722 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4343 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4963 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب



وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 34740 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب



سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 49630 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 154349 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 248150 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.



سعر الذهب عالميًا



واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية



وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.47% إلى نحو 3038 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.







