من بينهم ناصف ونجيب ساويرس.. قائمة فوربس لمليارديرات العرب لـ 2025

كتبت- آية محمد:

كشفت مجلة فوربس عن قائمتها للمليارديرات لعام 2025، والتي شهدت للمرة الأولى تجاوز عدد المليارديرات في جميع أنحاء العالم 3000 ملياردير، وفق موقع فوربس الشرق الأوسط.

وضمت القائمة هذا العام 3028 مليارديرًا، بزيادة قدرها 247 مليارديرًا جديدًا مقارنة بعام 2024.

ولم يرتفع عدد المليارديرات فقط، بل أصبحوا أكثر ثراءً من أي وقت مضى، حيث يبلغ صافي ثرواتهم مجتمعة 16.1 تريليون دولار، بزيادة تقترب من تريليوني دولار مقارنة بعام 2024.

وبلغ عدد المليارديرات العرب في 9 دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 38 مليارديرًا، بحلول عام 2025، بثروة صافية إجمالية تقدر بـ 128.4 مليار دولار، وهي زيادة كبيرة مقارنة بعام 2024، الذي شهد إدراج 20 مليارديرًا عربيًا بثروة إجمالية بلغت 53.7 مليار دولار.

وشهد هذا العام عودة السعودية إلى القائمة بعد انقطاع دام 7 سنوات، فقد وصل إلى القائمة 15 مليارديرًا سعوديًا، ويعد 14 منهم مليارديرات جدد بفضل حصصهم في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، التي شهدت زيادة في الاكتتابات العامة الأولية بعد جائحة كوفيد-19، بحسب فوربس.

ولا يزال الملياردير المصري ناصف ساويرس ضمن القائمة حيث يحتل المركز الرابع ضمن قائمة أثرياء الشرق الأوسط، كما احتل نجيب ساويرس المركز الخامس، حسب موقع فوربس الشرق الأوسط.

ويقدم "مصراوي" في هذا التقرير أسماء وثروات المليارديرات العرب لعام 2025 كالتالي:

1- الأمير الوليد بن طلال آل سعود بإجمالي صافي الثروة: 16.5 مليار دولار.

2- سليمان الحبيب بإجمالي صافي الثروة: 10.9 مليار دولار.

3- حسين سجواني بإجمالي صافي الثروة: 10.2 مليار دولار.

4- ناصف ساويرس بإجمالي صافي الثروة: 9.6 مليار دولار.

5- نجيب ساويرس بإجمالي صافي الثروة: 5 مليارات دولار.

6- عبد الله الفطيم والعائلة بإجمالي صافي الثروة: 4.7 مليار دولار.

7- عبد الله بن أحمد الغرير والعائلة بإجمالي صافي الثروة: 4.6 مليار دولار.

- 8حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني بإجمالي صافي الثروة: 3.9 مليار دولار.

9- عماد المهيدب بإجمالي صافي الثروة: 3.8 مليار دولار.

10- عصام المهيدب بإجمالي صافي الثروة: 3.6 مليار دولار.

10- سليمان المهيدب بإجمالي صافي الثروة: 3.6 مليار دولار.

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