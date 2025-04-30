تقرير: تراجع الطلب بين المصريين على شراء الذهب بـ20% في 3 أشهر بعد استقرار سعر الصرف

كتبت- منال المصري:

أظهر تقرير المجلس العالمي للذهب أن الاستقرار الاقتصادي وسعر الصرف بمصر أدي إلى تراجع الطلب بين المصريين على شراء المشغولات الذهبية.

وأوضح التقرير المنشور على موقعه الإلكتروني، أن الطلب على المشغولات الذهبية في مصر- شاملا العملات والسبائك وكافة المشغولات الأخرى- تراجع بنسبة 20% خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 6.4 طن، من 8 أطنان ذهب بنفس الفترة من العام السابق.



خلال عامي 2022 و2023 قبل الإجراءات الإصلاحية الأخيرة عانت مصر من تعدد أسعار الصرف وانتشار السوق السوداء لتجارة العملة وهو ما دفع البعض للتحوط من انخفاض العملة إلى تكثيف الاستثمار في الملاذات الآمنة ومنها الذهب.

وفي مارس 2024 عاد البنك المركزي إلى تحرير سعر الصرف بهدف القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة وجذب موارد نقد أجنبي.

ورغم تراجع الطلب على سعر الذهب بمصر على أساس سنوي ارتفع الطلب على أساس ربع سنوي بشكل طفيف 1.5% عن الربع السابق له "أكتوبر إلى ديسمبر 2024" عند 6.3 طن.

وتشهد أسعار الذهب بمصر حاليا، في أول شهر من الربع الثاني ارتفاعات قياسية بدعم صعود الذهب عالميا وحالة عدم اليقين من حرب الرسوم الجمركية الأمريكية على تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.