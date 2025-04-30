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مشتريات محلية تصعد بمؤشرات البورصة بالختام

03:10 م الأربعاء 30 أبريل 2025

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.26% عند مستوى 32126 نقطة، بختام جلسة اليوم الأربعاء.

وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.08% وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.72%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 222.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 199.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 23.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.09% عند مستوى 32043 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء.

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