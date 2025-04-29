خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الأسمنت و انخفاض الجبن الرومي والذهب

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الدواجن، والبيض، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما انخفضت أسعار الجبن الرومي، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع طفيف في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

10 جنيهات لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع البلطي والجمبري.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

ارتفاع الأرز والدقيق والمكرونة اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الثلاثاء