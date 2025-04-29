ارتفاع البلطي والجمبري.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار السمك البلطي، والجمبري الصغير، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما انخفض سعر كيلو الكابوريا، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 87 و91 جنيهًا، بزيادة جنيه.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و150 جنيهًا،

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 و 360 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 40 و 150 جنيهًا، بتراجع 30 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 180 و380 جنيهًا، بزيادة 30 جنيهًا.

سعر كيلو البوري: يتراوح بين 100 و120 جنيهًا.