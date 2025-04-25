ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الجمعة

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب بنحو 13 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، مقارنة بمستواه بتعاملات أمس المسائية.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3209 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4125 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4813 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5500 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 38500 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 55000 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 171050 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 275000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.24% إلى نحو 3307 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.