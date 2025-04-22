سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب بنحو 15 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

صعد سعر الذهب عيار 14 إلى 3306 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 4251 جنيه للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4960 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 5668 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 39680 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 56680 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 176274 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 283400 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.15% إلى نحو 3429 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.