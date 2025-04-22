سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

استقر سعر الذهب اليوم في مصر ببداية التعاملات الصباحية الثلاثاء، عند نفس مستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي



استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3257 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 4187 جنيه للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4885 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 5583 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب



واستقر سعر الجنيه الذهب عند 39080 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.



سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 55820 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 173600 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 279100 جنيهًا.



وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.



سعر الذهب عالميًا



وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.54% إلى نحو 3476 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.







