شعبة القصابين: عيد القيامة يرفع مبيعات اللحوم الحمراء بنسبة 20%

كتبت- دينا كرم:

قال مصطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين "لمصراوي"، إن مبيعات اللحوم الحمراء شهدت زيادة تتراوح بين 10% و 20% بالتزامن مع احتفالات عيد القيامة، نتيجة إقبال المواطنين على الشراء، خاصة من قبل الأخوة المسيحيين.

وأضاف وهبة، أن الإقبال على شراء اللحوم في هذه الفترة يرتفع بنسبة تصل إلى 50%، حيث تأتي المناسبة بعد انتهاء شهر رمضان، الفترة الذي يقل فيها الإقبال على اللحوم الحمراء، مما يؤدي إلى ركود في السوق ولكن سرعان ما تنشط حركته مع استقبال عيد القيامة.

وأوضح وهبة أن الإقبال يتوزع على مختلف أنواع اللحوم، وليس نوعًا بعينه، حيث يختار المستهلكون ما يناسبهم حسب تفضيلاتهم الشخصية وقدرتهم المادية، مشيرًا إلى أن المستهلك لم يعد يكتفي بشراء اللحوم البلدي فقط، بل يقبل على اللحوم المستوردة بأنواعها، مثل الكولومبي والسوداني والمجمدة.

وأشار إلى أن القوة الشرائية بالنسبة لشراء اللحوم انخفضت مقارنة بالسنوات الماضية، حيث أصبح الكثيرون يشترون كميات أقل من المعتاد، فبعد أن كانت بعض الأسر تشتري كيلو ونصف أو اثنين من اللحوم، أصبحت تكتفي الآن بكيلو أو حتى نصف كيلو، وفقًا لقدرتهم على الشراء.

وذكر وهبة أن أسعار اللحوم البلدي تتراوح بين 410 و460 جنيهًا للكيلو، بينما يتراوح سعر اللحوم الكولومبي بين 360 و410 جنيهًا، والمجمدة بين 230 و270 جنيهًا، فيما تتراوح أسعار اللحوم السوداني والجيبوتي من 280 إلى 300 جنيهًا، وتباع اللحوم البرازيلية المجمدة بسعر 300 جنيهًا للكيلو.

وأكد وهبة على أن السوق يشهد عادة ركودًا في المبيعات معظم فترات العام، ولا تنشط حركة البيع إلا في مواسم محددة مثل شهر رمضان، والأعياد، مشيرًا إلى أن السوق يدخل في ركود مرة أخرى بعد عيد القيامة، إلى أن ينتعش مجددًا مع قرب عيد الأضحى المبارك.

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