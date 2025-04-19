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خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والبيض واللحوم والذهب

02:12 م السبت 19 أبريل 2025

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الدواجن، والبيض، واللحوم، خلال تعاملات اليوم السبت، بينما انخفضت أسعار الأرز، والحديد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم السبت

ارتفاع الدواجن واللحوم وانخفاض الأرز اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات السبت

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الذهب أسعار الدواجن خريطة الأسعار اليوم
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