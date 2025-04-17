وزير البترول يبحث مع "إنرجين" اليونانية تعزيز إنتاج الغاز بالبحر المتوسط

كتبت- دينا كرم:

استقبل كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ماثيوس ريجاس رئيس شركة "إنرجين" اليونانية ونيكولاس كاتشاروف، مدير الشركة بمصر، حيث ناقش الجانبان تسريع وتيرة التعاون المشترك بين قطاع البترول والشركة اليونانية في مناطق امتيازها لإنتاج الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، يشار إلى أن شركة إنرجين تقوم بتشغيل وتنمية ثلاث مناطق لإنتاج الغاز الطبيعي وهي أبو قير وشمال العامرية وشمال إدكو.

وأكد بدوي دعم الوزارة لتعزيز الشراكة وتذليل التحديات وتحقيق النتائج المرجوة في إطار استراتيجيتها الرامية لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، مؤكداً كذلك أهمية استغلال الفرص الجديدة التي تزخر بها مناطق البحر المتوسط وتطرحها الوزارة للاستثمار في استكشاف موارد الغاز وإنتاجها.

و أكد ماثيوس ريجاس، رئيس شركة انرجين التزامها بالعمل والاستثمار في مصر ودعم خطط تنمية موارد الغاز الطبيعي من خلال أنشطتها في مناطق امتيازها الحالية، كما تتطلع لتعزيز الشراكة والحصول على فرص جديدة تدعم التوسع المستقبلي في قطاع استكشاف وإنتاج الغاز المصري.

كما تطرق اللقاء إلى بحث سبل التعاون في مجال التقاط وتخزين الكربون، في إطار الخبرات التي تملكها الشركة اليونانية والتوافق المصري اليوناني المشترك على التعاون في تطبيق حلول الاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات الكربونية.