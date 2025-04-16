انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية التعاملات

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية الأربعاء، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3084 جنيهًا للجرام

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3965 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4625 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5286 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 37000 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 52860 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 164395 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 264300 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.97 % إلى نحو 3294 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.





