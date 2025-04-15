سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3086 جنيهًا للجرام

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3968 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4630 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5291 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 37040 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 52910 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 164550 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 264550 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.28 % إلى نحو 3220 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.