سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 20 جنيهًا، خلال منتصف تعاملات الثلاثاء، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3083 جنيهًا للجرام

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3964 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4625 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5286 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 37000 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 52860 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 164395 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 264300 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.36 % إلى نحو 3222 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.