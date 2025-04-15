ارتفاع الكابوريا.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار كيلو مكرونة سويسي، والسبيط الكاليماري، والكابوريا، والجمبري الصغير، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما انخفض سعر السمك البلطي، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 76 و80 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و150 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 220 و 360 جنيهًا، بزيادة 20 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 80 و 180 جنيهًا، بزيادة 40 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 180 و380 جنيهًا، بزيادة 30 جنيهًا.

سعر كيلو البوري: يتراوح بين 90 و130 جنيهًا.