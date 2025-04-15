إعلان

ارتفاع الحديد وانخفاض الأسمنت اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

10:17 ص الثلاثاء 15 أبريل 2025

أسعار الحديد والأسمنت

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما ارتفعت أسعار الحديد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 39156.25 جنيه، بزيادة 928.41 جنيه.

سعر طن حديد عز: 40037.5 جنيه، بزيادة 126.85 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3302.86 جنيه، بتراجع 58.67 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الحديد الأسمنت الحديد الاستثماري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

في بنكي الأهلي ومصر.. الدولار يتراجع تحت مستوى 51 جنيهًا خلال التعاملات
"الأرصاد": ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. وهذا موعد الذروة
تفاصيل غرق 798 فدانًا في المنوفية بمياه النيل.. ماذا حدث؟ - صور