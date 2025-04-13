رئيسة مصلحة الضرائب: مواعيد التقديم للاستفادة من التسهيلات الضريبية أوشكت على الانتهاء

كتبت- منال المصري:

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التسهيلات الضريبية فرصة لن تتكرر وغير مستمرة لتقديم التيسيرات الضريبية لمجتمع الأعمال، موضحةً أن مواعيد التقديم للاستفادة من التسهيلات أوشكت على الانتهاء.

وأوضحت في بيان للمصلحة اليوم أن المصلحة مستمرة في تلقي طلبات الاستفادة من حزمة التسهيلات الضريبية التي تم إقرارها بموجب القوانين أرقام 5 و6 و7 لسنة 2025، والتي صدرت بتاريخ 12 فبراير 2025.

وتأتي هذه التسهيلات في إطار سعي الدولة إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن الممولين، وتشجيعهم على الالتزام الطوعي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية.

وأوضحت أن حزمة التسهيلات الضريبية تعد فرصة استثنائية لتسوية المنازعات وبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال، وتقديم الإقرارات دون غرامات، مشيرةً إلى أن لكل نوع من الطلبات موعدًا نهائيًا محددًا للاستفادة، على النحو التالي:

- طلب تسوية المنازعات عن الفترات الضريبية السابقة على 1 يناير 2020 وفقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2025 متاح حتى 12 مايو 2025

- طلب المحاسبة وسداد الضريبة المستحقة عن التصرفات العقارية أو التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة، التي تمت خلال الخمس سنوات السابقة على العمل بالقانون رقم (5) لسنة 2025 متاح حتى 12 أغسطس 2025.

- تقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة عن سنوات (2020 حتى 2023 لضريبة الدخل، و2020 حتى 2024 لضريبة القيمة المضافة).. متاح حتى 12 أغسطس 2025.

- طلب إنهاء أي منازعات ضريبية عن أي فترات ضريبية وفقًا لأحكام القانون رقم 160 لسنة 2024.. متاح حتى 30 يونيو 2025.

وبالنسبة للاستفادة من أحكام القانون رقم (6) لسنة 2025 والخاص بالنظام الضريبي المتكامل للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه تبدأ الاستفادة من أحكامه اعتبارا من تاريخ تقديم طلب الانضمام والمحاسبة المتاح على الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية