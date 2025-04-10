كامل الوزير يلتقي مع المستثمرين الصناعيين بمحافظتي الأقصر وأسوان السبت المقبل

كتبت- دينا خالد:

أعلنت وزارة الصناعة، أنه تقرر استقبال هيئة التنمية الصناعية يوم السبت المقبل الموافق 12 إبريل المستثمرين الصناعيين بالمناطق الصناعية بمحافظتي الأقصر وأسوان بحضور عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وإسماعيل كمال محافظ أسوان وذلك بمقر الهيئة بالتجمع الخامس.

وتدعو الوزارة المستثمرين الصناعيين بمحافظتي الأقصر وأسوان للمشاركة في هذا اللقاء والذي سيكون فرصة جيدة لبحث وطرح المشكلات التي تواجههم في المناطق الصناعية بالمحافظة.

يأتي ذلك، في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقده كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين الصناعيين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية يوم السبت من كل أسبوع لحل مشاكلهم والوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها بشكل فوري، وذلك في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعية إقليمي ودراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول فورية لتشغيلها.

وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة وجود بعض المشكلات العاجلة للمستثمرين الصناعيين فعليهم التقدم بها لإدارة خدمة ودعم المستثمرين بمقر وزارة الصناعة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة والتقدم بها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع مختلف الجهات التابعة للوزارة.