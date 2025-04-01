سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الثلاثاء

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه أمس خلال التعاملات المسائية.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2937 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3776جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4405 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5035جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 35240 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 50350 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 156588 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 251750 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.33% إلى نحو 3133 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.