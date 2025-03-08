5 جنيهات لكيلو الطماطم..أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا كرم:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 4.5 و7.5 جنيه.

البصل الأحمر تراوح بين 9.5 و13.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 4.5 و11.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 17 و23 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 20 و30 جنيهًا.

الملوخية تتراوح بين 15 و25 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 16 و20 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 16 و24 جنيهًا.

بلح سيوي يتراوح بين 40 و70 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 9 جنيهات و14 جنيهًا.

يوسفي يتراوح بين 14 و30 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 65 و75 جنيهًا.