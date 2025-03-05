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السويدي إلكتريك: تنفيذ 50% من أعمال مشروع محطة توليد الكهرباء بالمجر البالغ 700 مليون يورو

11:45 ص الأربعاء 05 مارس 2025

شركة السويدي إلكتريك

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كتبت- أمنية عاصم:
أعلنت مجموعة السويدي إليكتريك توقيع إحدى الشركات التابعة لها عقد هندسة وتوريد وبناء محطة طاقة فى المجر بقيمة 700 مليون يورو.

وأوضحت في بيان لها منشور على شاشة البورصة اليوم أنها تتولى تنفيذ نحو 50% من الأعمال والتوريدات من إجمالي قيمة مشروع محطة توليد الكهرباء في المجر

وكانت الشركة قد أفصحت - خلال يناير الماضي - أن شركة الكهرباء المجرية قررت اختيار إحدى شركات قطاع الهندسة والإنشاءات بمجموعة السويدي إليكتريك لتنفيذ مشروع محطة توليد كهرباء بقدرة ( 500 – 650 ميجاوات) بنظام الدورة المركبة لصالح شركاتها التابعة ( mvm ماترا للطاقة المحدودة) في موقع فيسونيا بمقاطعة هفاش المجرية.

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السويدي إلكتريك مشروع محطة توليد الكهرباء بالمجر البورصة
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