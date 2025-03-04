هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.73% عند مستوى 30762 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء.

وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.22%، وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.28%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 96.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 45.87 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 142.4 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.42 % عند مستوى 30988 نقطة ، بختام تعاملات جلسة أمس الاثنين.