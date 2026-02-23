ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.70% عند مستوى 49908 نقطة، بمستهل جلسة اليوم الاثنين.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.98%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.01%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 2.18% عند مستوى 49560 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.

