انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية التعاملات

كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 15 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الأحد، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.



سعر الذهب اللحظي



انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2910 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3742 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 4365 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 4989 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب



وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 34920 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب



سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 49890 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 155158 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 249450 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا



وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.91 % إلى نحو 3085 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.





