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على غرار "زووم".. مميزات جديدة لمكالمات الفيديو في "واتساب" قريبًا

12:33 م الإثنين 03 مارس 2025

واتساب

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كتبت- آية محمد:

يعمل تطبيق "واتساب" على تطوير مكالمات الفيديو مثل تطبيق "Google Meet" و"زووم"، بحسب تحقيق موقع "Android Authority" في أحدث إصدار تجريبي "الإصدار 2.25.5.21" من تطبيق "واتساب".

ويقول التحقيق، أن "واتساب" تعمل على ميزتين جديدتين لمكالمات الفيديو.

الميزة الأولى هي ردود الفعل التعبيرية، والتي تتيح للمستخدمين التفاعل مع ما يحدث في المكالمة باستخدام الإيموجي.

وتشمل رموز الإيموجي المتاحة: إشارة الإعجاب، والقلب، والوجه الضاحك، والوجه المصدوم، والوجه الباكي، واليدين المضمومتين لأعلى.

والميزة الثانية هي "رفع اليد"، والتي تسمح للمستخدمين بإبلاغ المشاركين في المكالمة بأن لديهم سؤالًا أو تعليقًا بدون الحاجة إلى مقاطعة الحديث.

ويمكن الوصول إلى هذه المميزات من خلال الضغط على زر الثلاث نقاط الأفقية في الشريط السفلي للمكالمة، وفقًا لما نشره موقع "Android Authority" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

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واتساب مكالمات الفيديو في واتساب تطبيق Google Meet
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