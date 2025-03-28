خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والأسمنت والذهب

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الدواجن، والأسمنت، والفول، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بينما انخفضت أسعار السكر، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض البلدي.. أسعار البيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الأسمنت اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

6 جنيهات لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الجمعة

ارتفاع أسعار الفول والدواجن وانخفاض السكر اليوم الجمعة بالأسواق

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة