ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر ببداية التعاملات الصباحية

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب بنحو 15 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، مقارنة بمستواه بتعاملات أمس المسائية.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2877 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3699 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4315 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4932 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 34520 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 49320 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 153385 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 246600 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.57% إلى نحو 3074 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.