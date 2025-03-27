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من هو "أحمد أموي" رئيس مصلحة الجمارك الجديد؟

10:45 م الخميس 27 مارس 2025

أحمد أموي روبين يوسف

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كتبت- منال المصري:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء قرارا رقم 1021 لسنة 2025، بتعيين أحمد أموي روبين يوسف، رئيسًا لمصلحة الجمارك بالمستوى الوظيفي الممتازة بوزارة المالية لمدة عام.

الوزير المفوض أحمد أموي هو دبلوماسي مصري بارز شغل منصب رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في سيول، كوريا الجنوبية.

في ديسمبر 2019، تمت ترقيته إلى درجة وزير مفوض تجاري.

خلال فترة عمله في كوريا الجنوبية، ساهم في تعزيز العلاقات التجارية بين مصر وكوريا، حيث أعد دراسات تسويقية لزيادة الصادرات المصرية، خاصة في قطاع المنسوجات القطنية.

كما دعا الشركات المصرية للمشاركة في المعارض الكورية لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

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