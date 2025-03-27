القومي للاتصالات يعلن عن فتح باب التقديم لبرنامج سفراء الذكاء الاصطناعي

كتبت- آية محمد:

أعلن المعهد القومي للاتصالات فتح باب التقديم في الدفعة الثالثة من برنامج "سفراء الذكاء الاصطناعي" بالتعاون مع مؤسسة مهندسون من أجل مصر المستدامة، وآخر موعد للتقديم يوم 2 أبريل، بحسب بيان له اليوم.

وينظَم التدريب عبر الإنترنت، ويهدف إلى تأهيل الشباب غير المتخصصين لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفهم تأثير الذكاء الاصطناعي في حياتهم اليومية وبيئات العمل، وتعزيز التفكير النقدي حول التحديات والآثار الأخلاقية المرتبطة بهذه التكنولوجيا.

ويستمر التدريب شهرًا كاملًا، ويشمل محاضرات تفاعلية مدتها 36 ساعة، ومشروع تطبيقي مدته أربع ساعات.

وتناقش المحاضرات عدة موضوعات هي:

- أساسيات الذكاء الاصطناعي.

- تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات المختلفة.

- استخدام منصات "ChatGPT" و"DeepSeek" وغيرها من أدوات ذكاء اصطناعي المستخدمة في بيئات العمل.

- أساسيات تحليل البيانات.

- تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعين الحكومي والخاص.

- التحديات والأخلاقيات والتوجهات المستقبلية لاستخدام الذكاء الاصطناعي.



ويقدم التدريب نخبة من المتخصصين من أساتذة المعهد والخبراء في المؤسسة، ويحصل المتدربون في نهاية البرنامج على شهادة معتمدة، كما سيحصل المتدربون المتميزون على فرصة للالتحاق ببرنامج "أكاديمية المواهب المصرية" التابع للمعهد، ودورة تدريبية مجانية في مجال الذكاء الاصطناعي.









