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تنظيم الاتصالات يصدر أوقات عمل منافذ بيع مقدمي الخدمات خلال عيد الفطر

01:29 م الخميس 27 مارس 2025

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

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كتبت- آية محمد:

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور خلال فترة عيد الفطر المبارك، لتكون كالتالي:

أول أيام عيد الفطر: إجازة لكافة منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات.

واعتبارًا من ثاني أيام عيد الفطر وحتى نهاية إجازة العيد، تكون مواعيد عمل منافذ البيع من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر صباحًا.

وتلتزم منافذ البيع المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.

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الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خدمات الاتصالات
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