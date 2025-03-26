ماذا حدث لسعر الذهب في مصر بحلول التعاملات المسائية؟

كتبت- آية محمد:

استقر سعر الذهب بحلول التعاملات المسائية اليوم الأربعاء في مصر، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 2850 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3664 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 4275 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4886 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 34200 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 48860 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 151955 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 244300 جنيه.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميا بنسبة 0.13% إلى نحو 3016 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.