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المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط وحيدًا بنهاية الجلسة

02:20 م الأربعاء 26 مارس 2025

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.06% عند مستوى 31744 نقطة، بختام جلسة اليوم الأربعاء.

وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.77% وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.53%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 57.68 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 2.71 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 54.97 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 0.15% عند مستوى 31761 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء.

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البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX 70
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