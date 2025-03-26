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خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والبيض والذهب

02:08 م الأربعاء 26 مارس 2025

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الدواجن، والبيض، والحديد، والأسمنت، والكوسة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما انخفضت أسعار البلطي، والعدس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع طفيف في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع طفيف في أسعار البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور الأربعاء

انخفاض البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض العدس.. أسعار السلع الأساسية اليوم بالأسواق

سعر الذهب اليوم في مصر خلال منتصف التعاملات

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خريطة الأسعار الدواجن البيض الذهب
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