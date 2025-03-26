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انخفاض البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

11:26 ص الأربعاء 26 مارس 2025

أسعار الأسماك اليوم

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كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار السبيط والكاليماري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما انخفضت أسعار السمك البلطي، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 70 و75 جنيهًا بتراجع 4 جنيهات.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 80 و150 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 220 و340 جنيهًا، بزيادة 20 جنيهًا.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و150 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و370 جنيهًا.

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أسعار الأسماك المأكولات البحرية سوق العبور السمك البلطي
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