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انخفاض جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

02:40 م الثلاثاء 25 مارس 2025

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.15% عند مستوى 31761 نقطة، بختام جلسة اليوم الثلاثاء.
وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.80 % وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.64 %.
وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 16.80 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 36.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 53.51 مليون جنيه.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 0.38% عند مستوى 31810 نقطة، بختام جلسة أمس الاثنين.

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