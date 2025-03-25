أسعار النفط ترتفع مع تقييم المستثمرين لتأثير رسوم ترامب الجمركي

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع تقييم الأسواق لتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي أعلنتها على الدول التي تشتري النفط الفنزويلي والتوقعات غير المؤكدة للطلب العالمي، بحسب وكالة "رويترز".

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتًا لتصل إلى 73.39 دولارًا للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتًا ليصل إلى 69.47 دولارًا.

وارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من 1% أمس الاثنين بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الدول المستوردة للنفط والغاز من فنزويلا، يُعد النفط الصادرات الرئيسية لفنزويلا، والصين، الخاضعة بالفعل لرسوم جمركية أمريكية، هي أكبر مشتريه.

وقال تسويوشي أوينو، كبير الاقتصاديين في معهد إن إل آي للأبحاث: "يخشى المستثمرون من أن تؤدي التعريفات الجمركية المتنوعة التي فرضها ترامب إلى إبطاء الاقتصاد والحد من الطلب على النفط، لكن احتمال فرض عقوبات أمريكية أكثر صرامة على النفط الفنزويلي والإيراني مما يحد من العرض، إلى جانب التحولات السريعة في سياسته، يجعل من الصعب اتخاذ مراكز كبيرة".

وأضاف "نتوقع أن يظل سعر خام غرب تكساس الوسيط حول 70 دولارا لبقية العام، مع مكاسب موسمية محتملة مع دخول الولايات المتحدة ودول أخرى موسم القيادة".

وفي الأسبوع الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تهدف إلى ضرب صادرات النفط الإيرانية.

ومع ذلك، تراجعت أسعار النفط الخام عن أعلى مستوياتها في الجلسة بعد أن مددت إدارة ترامب يوم الاثنين أيضًا الموعد النهائي إلى 27 مايو لشركة شيفرون الأمريكية (CVX.N), يفتح علامة تبويب جديدة لتقليص العمليات في فنزويلا.

وكتب محللون في بنك ANZ في مذكرة أن سحب ترخيص شركة شيفرون للعمل قد يؤدي إلى خفض الإنتاج في البلاد بنحو 200 ألف برميل يوميا.

وتعرضت أسعار النفط أيضًا لضغوط بسبب المخاوف الاقتصادية وسط تصاعد التوترات التجارية العالمية.

وقال ترامب أيضا إن الرسوم الجمركية على السيارات قادمة قريبا رغم أنه أشار إلى أن ليس كل الرسوم التي هدد بفرضها سوف يتم فرضها في الثاني من أبريل وأن بعض الدول قد تحصل على إعفاءات، وهي الخطوة التي اعتبرتها وول ستريت علامة على المرونة في مسألة هزت الأسواق لأسابيع.

في غضون ذلك، من المرجح أن تلتزم أوبك+، منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بما في ذلك روسيا، بخطتها لزيادة إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي في مايو، حسبما قال أربعة مصادر لرويترز، وسط استقرار أسعار النفط وخطط لإجبار بعض الأعضاء على خفض الضخ للتعويض عن الإنتاج الزائد في الماضي.

ويراقب المستثمرون أيضا المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، والتي قد تؤدي إلى زيادة إمدادات النفط الخام الروسي إلى الأسواق العالمية.

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