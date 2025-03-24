انخفاض الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الطماطم، والبصل الأبيض، والباذنجان البلدي، والفلفل، واليوسفي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما ارتفعت أسعار البطاطس، والبصل الأحمر، والجوافة، والليمون البلدي، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 2 و4.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

البطاطس تتراوح بين 4.5 و7.5 جنيه، بزيادة جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 15 و21 جنيهًا، بزيادة جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 4.5 و7.5 جنيه، بتراجع 3.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 3 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 12 و16 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 12 و22 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الملوخية تتراوح بين 10 و20 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 5 و8 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 14 و24 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

بلح سيوي يتراوح بين 40 و70 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا.

يوسفي يتراوح بين 22 و32 جنيها، بتراجع 3 جنيهات.

الليمون البلدي يتراوح بين 55 و60 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.