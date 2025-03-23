ويتكوف: سنستخدم القوة العسكرية ضد إيران في ظروف معينة إذا تم دفعنا لذلك

وكالات

قالت شبكة "فوكس نيوز" نقلا عن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الأحد، إن هدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التواصل مع إيران، مؤكدا أن واشنطن ليست بحاجة لحل كل شيء عسكريا.

وأوضح ويتكوف، أن الولايات المتحدة ستستخدم القوة العسكرية ضد إيران في ظروف معينة إذا تم دفع واشنطن إلى ذلك، معربا عن استعداد الإدارة الأمريكية للوصول إلى هدفها مع إيران عن طريق الدبلوماسية و"إن لم نستطع فالبديل ليس خيارا جيدا".

وأكد ويتكوف، أنه لا يمكن للولايات المتحدة السماح لإيران بالمضي قدما في الحصول على ترسانة نووية فهذا غير ممكن ولن يحدث.