ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.80% عند مستوى 31932 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.84% وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.65%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 49.37 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 85.51 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 134.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 1.05% عند مستوى 31677 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.