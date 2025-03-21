خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الحديد وانخفاض اللحوم وثبات الذهب

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الدواجن، والحديد، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بينما انخفضت أسعار الأسمنت، والكوسة، واللحوم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، واستقرت أسعار الذهب بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد وانخفاض الأسمنت اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

انخفاض أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الجمعة

انخفاض أسعار اللحوم والعدس وارتفاع الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق

سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة