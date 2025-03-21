إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الحديد وانخفاض اللحوم وثبات الذهب

02:32 م الجمعة 21 مارس 2025

أسعار الدواجن

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الدواجن، والحديد، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بينما انخفضت أسعار الأسمنت، والكوسة، واللحوم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، واستقرت أسعار الذهب بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد وانخفاض الأسمنت اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

انخفاض أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الجمعة

انخفاض أسعار اللحوم والعدس وارتفاع الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق

سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الدواجن الحديد خريطة الأسعار اليوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

مجانا.. كيف تشاهد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم؟
مصر تنفي بصورة قاطعة الاستعداد لنقل نصف مليون من غزة لشمال سيناء
انخفاض وأمطار.. طقس غدًا السبت الأشد برودة في العشر الأواخر من رمضان