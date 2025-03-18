التضامن تعلن أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2025

كتبت- دينا خالد:

أعلنت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2025 على مستوى محافظات الجمهورية ، حيث فازت بالمركز الأول على مستوى الجمهورية السيدة إلهام إبراهيم نور محافظة البحر الأحمر، وجاءت فى المركز الثاني منى نجار سليمان من محافظة أسوان، وفى المركز الثالث على مستوى الجمهورية جاءت شربات فهمى عمار من محافظة أسيوط.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد بوزارة التضامن الاجتماعي.

كما أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي أسماء الأمهات المثاليات على مستوى المحافظات، حيث جاءت هانم مصطفى الأم المثالية لمحافظة دمياط ،حنان محمد لمحافظة القاهرة، منى الشحات لمحافظة البحيرة، هناء مكرم لمحافظة الغربية ،رنده سمير لمحافظة بورسعيد ،سامية طاهر لمحافظة الإسكندرية ، رجاء عدلي لمحافظة قنا ،ليلى عبد العاطى لمحافظة الإسماعيلية ،زينب عبد المطلب لمحافظة جنوب سيناء ،منال بكرى لمحافظة بنى سويف.

وجاءت علية معوض لمحافظة القليوبية، أحلام صابر، لمحافظة سوهاج ، مريم محمد لمحافظة الأقصر، افراج مصطفى لمحافظة شمال سيناء، منال عبد الحميد، لمحافظة الوادى الجديد، إلهام سمير لمحافظة الشرقية، آمال عبد الرحيم لمحافظة المنوفية، سحر حسنى لمحافظة كفر الشيخ ، إيمان أحمد لمحافظة الفيوم، هانم فتحي لمحافظة الدقهلية ،مريم أحمد لمحافظة السويس ، سناء فؤاد لمحافظة المنيا ،وفاء عبد القادر لمحافظة مرسى مطروح ،ماجدة ناصف لمحافظة الجيزة.

وفازت الأم لابن من ذوي الإعاقة سميرة شعبان حسن، من محافظة شمال سيناء وفازت فوزية طه على مأم بديلة كافلة من محافظة دمياط، سناء بشارى محمد أم شهيد شرطة ، فريال عبد الرحمن الغرابلى أم شهيد قوات مسلحة.

وأوضحت مايا، أنه تقدم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية للعام 2025 ما يبلغ 755 أم تم تصعيد 85 أم لها قصة كفاح متفردة ممن انطبقت عليهن الشروط للتصفية من قبل أعمال اللجنة المركزية لاختيار الأمهات المثاليات واختيار الأمهات الفائزات.

وأضافت أن محافظة بنى سويف تصدرت عدد المتقدمات للاشتراك بالمسابقة يليها القليوبية، ثم الشرقية، ثم باقى المحافظات، وانتهت اللجنة من أعمالها لاختيار 27 أم مثالية أولى على مستوى المحافظات وأم مثالية واحدة من كل فئة مع تكريم أم شهيد قوات مسلحة وأم شهيد للشرطة بإجمالي عدد 31 أم مكرمة خلال احتفالية هذا العام.

شروط ومعايير الاختيار

وتضمنت شروط ومعايير الاختيار بالنسبة للأم الطبيعية أو لابن من الأشخاص ذوي الإعاقة، أن يكون لها قصة عطاء متفردة، فضلا عن الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء، ويُستثني من هذا الشرط المحافظات الحدودية، وهي" شمال سيناء، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، ومرسي مطروح، والبحر الأحمر وأسوان"، وأن يكون جميع الأبناء والبنات حاصلين على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات، ويُستثني الابن ذو الإعاقة ذهنيا وغير القابل للتعليم.

كما تضمنت الشروط أن يكون أحد الأبناء للأم لابن من ذوي الإعاقة متميزاً في أحد المجالات " الرياضية- العلمية - الفنية"، وأهمية تقدير التعليم للأبناء، حيث سيتم تفضيل الأعلى درجة في التعليم، وكذلك تفضيل الأم العاملة، مرض الزوج، الأرملة، المطلقة، وكذلك أهمية تشجيع الأبناء على العمل الخاص أو إدارة وتنفيذ المشروعات الصغيرة، والمشاركة المجتمعية والتطوعية والنشاط البارز في خدمة المجتمع والبيئة، ودمج أحد الأبناء في المجتمع، خاصة إذا كان من الأبناء من ذوي الإعاقة.

أما بالنسبة للأم لأسرة بديلة كافلة، فهي الأم للأسرة الكافلة من الأطفال «كريمي النسب» في منزلها مع أطفالها البيولوجيين، أو الأم التي لم يسبق لها الزواج الآنسة أو زوجة الأب التي قامت برعاية أبناء الزوج، أو الخالة، أو العمة، أو الجدة، فيستلزم أن يكون الابن البديل قد حصل على مؤهل جامعي، والمساواة بين جميع الأبناء داخل الأسرة بالتعليم والصحة والمعاملة، وإعطائهم من الاهتمام والحب والحنان القدر المناسب الذي أتاح لهم حياة نفسية واجتماعية سليمة، وأن تكون فترة الرعاية الأطول للابن البديل، وأن يكون لدى الأسرة الكافلة للابن البديل أطفال بيولوجيين، وفي حالة زوجة الأب يوجد بالأسرة أبناء إلى جانب أبناء الزوج، وتفضل الأسرة التي وصل الابن البديل أو ابن الزوج إلى الدرجة الأعلى في المراتب العلمية.