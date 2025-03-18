كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 18-3-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية الاثنين.

يذكر أن سعر الذهب في مصر انخفض بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الاثنين، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 18-3-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4826 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4223 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3620 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2815 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2011 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغ 150097 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 33780 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.21% إلى نحو 2990 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.