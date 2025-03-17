هل تتيح البورصة فرصا ذهبية للاستثمار بالوقت الحالي؟ خبراء السوق ينصحون

كتبت- أمنية عاصم:

يرى خبراء سوق المال خلال حديثهم مع "مصراوي" أن سوق المال يحظي حاليًا \ بفرص واعدة للاستثمار بعد زيادة المكاسب السوقية من بداية العام واتجاه الحكومة إلى طرح 10 شركات خلال العام الحالي.

ونصح الخبراء المستثمرين بضرورة التنويع في القطاعات المختلفة وعدم التركيز على قطاع واحد للاستثمار، بجانب ضرورة الاحتفاظ بسيولة تتراوح بين 10 لـ 20% من إجمالي المحفظة للاستفادة من الفرص أو لمواجهة أي هبوط يطرأ على السوق.

وحقق رأسمال السوقي مكاسب بلغت 49 مليار جنيه، ليسجل مع إغلاقات جلسة أمس نحو 2.24 تريليون جنيه مقابل 2.198 تريليون جنيه خلال إغلاقات أول بداية العام الجاري.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 منذ بداية العام بنحو 1278 نقطة ليسجل مع إغلاقات جلسة أمس 31338 نقطة مقابل 30060 نقطة خلال إغلاقات أول جلسات العام الراهن.

فرص واعدة

وقال حسام الغايش، العضو المنتدب لأحد شركات إدارة المحافظ والصناديق الإستثمارية، إن الوضع الحالي للسوق يتسم بوجود فرص واعدة للاستثمار حيث أن البورصة المصرية كان لديها مستوي مقاومة هامة عند مستوى 31200 نقطة إلا أنه استطاع اختراقها بالفعل.

وأضاف أن السوق المحلي يستهدف الوصول لمستوى 34 ألف نقطة – القمة التاريخية التى حققها في مارس 2024 - خلال الفترة القادمة؛ مما يفتح المجال أمام مزيدًا من الفرص الاستثمارية القوية.

وأوضح أن السوق المحلي تمكن من الاستقرار فوق مستوى الدعم عند مستوى 30300 نقطة، وهو مؤشر إيجابي يعزز فرص الصعود، مشيرًا إلى أن تجاوز مستوى 31700 نقطة خلال الفترة المقبلة سيؤكد الاتجاه الصاعد.

أفضل القطاعات للاستثمار

وأشار الغايش إلى أن هناك قطاعات واعدة تجذب السيولة، أبرزها " الخدمات المالية غير المصرفية - مثل شركات الدفع الإلكتروني و قطاع البنوك، وقطاع العقارات - اللذين يشهدان زيادة في الإقبال من جانب المتعاملين بما ساهم في توافر حجم سيولة مالية بالقطاع بالإضافة إلى قطاع البتروكيماويات والأسمدة، مدعومة بنتائج أعمال قوية رغم التحديات المرتبطة بأزمة امدادات الغاز.

ما هى أفضل استراتيجية للاستثمار في البورصة؟

وحول استراتيجيات الشراء في السوق الحالي، نصح المستثمرين بضرورة التنويع في القطاعات المختلفة وعدم التركيز على قطاع واحد، بالإضافة إلى الاحتفاظ بسيولة تتراوح بين 10 لـ 20% من إجمالي المحفظة للاستفادة من الفرص أو لمواجهة أي هبوط يطرأ على السوق.

وشدد على تجنب الشراء بالهامش (المديونيات)، لما له من تأثير سلبي على فرص المستثمر في ظل التقلبات المحتملة؛ يؤدى إلى تقليل مكاسب المستثمر في المكاسب المحققة.

وقالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن طوال الوقت هناك فرص للاستثمار تدعم دخول المستثمرين لسوق الأسهم إلا أنه لابد على المتعامل اتخاذ احذر الدائم؛ نظرًا بسبب الأوضاع العالمية غير المستقرة، والأحداث الجيوسياسية التي قد تؤثر على الأسواق، بالإضافة إلى قرارات الفائدة المنتظرة من البنك المركزي المصري.

الاتجاه العرضي في البورصة خلال رمضان

وأشارت رمسيس إلى أن البورصة المصرية تتحرك في اتجاه عرضي منذ بداية شهر رمضان، وهو ما يجعل المستثمرين في حيرة بين الشراء أو الاحتفاظ بالأسهم. ونصحت المستثمرين بعدم الدخول بكامل السيولة المتاحة، بل استثمار نصف المبلغ فقط - للمستثمر المبتدئ - والاحتفاظ بالباقي لحين وضوح الرؤية.

ولفتت إلى أن الفترة المقبلة ستقوم الشركات المدرجة بالبورصة بالاعلان عن نتائج أعمالها المالية عن الربع الأول، عادة ما تحقق الأسهم ارتفاعات جراء الإعلان عن القوائم المالية؛ لذلك لابد عنم المتعامل انتقاء الأسهم الجيدة لحقيق مكاسب من خلال تحديد اتجاهات السهم بما ينماشي مع أهداف المتعامل " هل أهدافه مضاربة أم استثمار ؟ "

وأكدت أن قرار الشراء يعد مسؤولية كل متعامل حيث أن الصفة الغالبة على أداء البورصة هى المضاربة أكثر من الاستثمار الذي يعتمد عليه فئة قليلة مقارنة بأغلبية المتعاملين.

القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمار في الفترة القادمة

ورجحت رمسيس عددا من القطاعات التي قد تكون جذابة للاستثمار خلال الفترة المقبلة، أبرزها: العقارات مدعومًا بالنتائج القوية للشركات واستثماراتها، وقطاع الأغذية والمشروبات الذي يستفيد من ارتفاع الاستهلاك خلال رمضان وزيادة الطلب المحلي، والمواد الأساسية التي تشمل الحديد والصلب، والألمنيوم، والأسمنت، خاصة مع خطط إعادة الإعمار التي قد تنشط القطاع بشكل موسمي.