انخفاض اللحوم والدواجن.. أسعار السلع الأساسية اليوم بالأسواق

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الفول، والسكر، والعدس، وزيت الذرة، واللحوم، والدواجن، والجبن الرومي، واللبن السائب، خلال تعاملات اليوم الأحد، بينما ارتفعت أسعار الأرز السائب والجبن الأبيض ، مقارنة بأمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.95 جنيه، بتراجع 3 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 62.2 جنيه، بتراجع 2.44 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 29.33 جنيه، بزيادة 38 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 96.75 جنيه، بتراجع 26 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 38.7 جنيه، بتراجع 2.48 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 29.97 جنيه، بزيادة 55 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 64.16 جنيه، بتراجع 4.98 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.92 جنيه، بتراجع 45 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 100.16 جنيه، بتراجع 12.93 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 404.36 جنيه، بتراجع 8.66 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 112.64 جنيه، بتراجع 4.41 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.43 جنيه، بزيادة 1.1 جنيه.

كيلو الفول السائب: 47.92 جنيه، بتراجع 3.08 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 122.47 جنيه، بزيادة 1.78 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 258.78 جنيه، بتراجع 20.55 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.92 جنيه، بتراجع 1.38 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 108 جنيه، بتراجع 14 قرشًا.