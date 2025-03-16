سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الأحد

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 3 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية الأحد، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية امس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2799 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3598 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4198 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4797 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 33580 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 47970 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 149186 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 239850 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.17 % إلى نحو 2984 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.