انخفاض الحديد وارتفاع الأسمنت اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الحديد، خلال تعاملات اليوم السبت، بينما ارتفع سعر طن الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 36571.43 جنيه، بتراجع 1679.18 جنيه.

سعر طن حديد عز: 38850 جنيه، بتراجع 1209.32 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3445 جنيه، بزيادة 218.88 جنيه.