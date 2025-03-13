ارتفاع سعر الذهب اليوم بمنتصف تعاملات الخميس

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب بنحو 15 جنيهًا، خلال منتصف تعاملات الخميس، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2769 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3560 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4153 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4746 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 33220 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 47460 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 147600 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 237300 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.42% إلى نحو 2974 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.