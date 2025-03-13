إعلان

انخفاض أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

10:33 ص الخميس 13 مارس 2025

أسعار الدواجن

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-آية محمد:

انخفض متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى117.59 جنيه، بتراجع 1.51 جنيه، حسب بيانات بوابة الأسعار.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 105.12 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 130.07 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الدواجن انخفاض أسعار الدواجن الدواجن البيضاء
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

موجة حارة جديدة غدًا.. درجات الحرارة تبلغ ذروتها يومي 17 و18 رمضان
هل منع الأهلي لاعبيه من الانضام إلى منتخبات الشباب والناشئين؟.. مصدر يرد
خبير تحكيمي يحسم الجدل حول 31 حالة تخص الأهلي والزمالك وبيراميدز في الدوري (خاص)
دعم الوقود في 2025.. وتطورات أزمة الأهلي.. وتراجع ترامب (النشرة الرمضانية)