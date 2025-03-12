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خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع أسعار الحديد والذهب

01:40 م الأربعاء 12 مارس 2025

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الدواجن والحديد، في الأسواق اليوم مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، كما زا سعر الذهب خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور الأربعاء

ارتفاع طفيف في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع حديد عز.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي

انخفاض اللحوم.. تعرف على أسعار السلع الأساسية اليوم بالأسواق

ارتفاع سعر الذهب خلال منتصف تعاملات الأربعاء

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الذهب الحديد سعر الذهب
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